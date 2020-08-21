В Киеве сын крупного чиновника устроил ДТП (видео)

В Киеве, где ранее пьяный работник СТО устроил аварию на чужой Toyota, произошло новое крупное ДТП. Как пишет паблик dtp.kiev.ua, на улице Семьи Кульженко, что на столичной Оболони, молодой человек за рулем BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, который после удара перевернулся на бок влетел в отбойник.

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По словам очевидцев, пассажирам автомобиля Lexus приходилось выбираться из салона через лобовое стекло. Они были госпитализированы с сотрясениями мозга, а также ушибами ног и рук.

После аварии номерные знаки с BMW были сняты. В публикации сообщается, что молодой человек, спровоцировавший аварию за рулем Lexus, является сыном крупного столичного чиновника. По одним данным, руководителя столичной таможни, по другим – бывшего прокурора столицы. Впрочем, официально эта информация пока еще не подтверждалась.

Напомним, что не так давно в Киеве нетрезвый мужчина за рулем Lexus снес бетонные вазоны клумбы на аллее Героев Небесной сотни. После ДТП водитель уехал с места происшествия.

Также сообщалось о пьяном ДТП на Столичном шоссе, в результате которого погибли четыре человека.

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