В Киеве такси попало в смертельное ДТП: машину раскурочило от удара (видео)

В Киеве утром в четверг, 26 марта, попал в ДТП автомобиль такси. Авария произошла на Воздухофлотском проспекте возле поворота к Южному железнодорожному вокзалу.
По данным столичных пабликов, автомобль Renault на высокой скорости врезался с бусом и влетел в конструкцию пешеходного перехода.
Как сообщает dtp.kiev.ua, в результате аварии погибла пожилая пассажирка такси. Водитель легковушки госпитализирован в критическом состоянии.
После аварии на Воздухофлотском проспекте образовалась громадная пробка.
Ранее на проспекте Бажана также произошло смертельное ДТП. Тут автомобиль Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с инкассаторским автомобилем. В результате столкновения легковушка загорелась. Известно о двух погибших.
Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.
Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.
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