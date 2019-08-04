В Киеве такси протаранило столб: опубликованы фото и видео

На выезде из Киева в сторону Вышгорода легковушка Toyota Corolla службы такси врезалась в столб. Об этом сообщает "Информатор".
ДТП произошло сегодня около 05:55 рядом с контрольным пунктом на улице Богатырская. По словам водителя Toyota, он заснул за рулем и потерял контроль над машиной. Из-за этого легковушка вылетела с трассы и врезалась в столб. Из-за удара опора рухнула на проезжую часть, а саму машину отбросило на десяток метров. В результате ДТП никто не пострадал.
Напомним, вчера вечером в Деснянском районе Киева после столкновения с Мazda легковушка KIA врезалась в остановку.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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