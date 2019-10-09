В Киеве такси с пассажиркой врезалось в бетонный блок и перевернулось

В Киеве произошла очередная авария с автомобилем такси, в котором находилась пассажирка. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, ДТП произошло на Кольцевой, в результате аварии пострадала пассажирка.

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"На Кондратюка (конец Кольцевой) таксист на Peugeot не заметил дорожных знаков, предупреждающих о ремонте и конце дороги. Поэтому въехал в бетонные блоки, наехал на них, перевернулся и несколько метров проехал на крыше. В результате ДТП в больницу попала пассажирка такси", – говорится в сообщении.

Напомним, на минувших выходных, 5-6 октября, в Киевской области произошло три аварии, две из которых были смертельными. В частности, в Володарском районе авто врезалось в бетонное ограждение, в результате чего погиб мальчик. По данным областной полиции, 33-летний житель Броваров с пасынком ехали на рыбалку, мальчик сидел на коленях у отца. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с бетонным ограждением. В результате аварии семилетний ребенок погиб на месте происшествия. Водитель в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию.

Также мы писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости. Чтобы остановить беглеца, задействовали девять патрульных автомобилей. Догнали его уже на выезде из Киева.

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