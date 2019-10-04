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В Киеве такси Skoda с двумя пассажирами врезалось в столб (фото, видео)

4 октября, 08:34

По предварительным данным, ДТП спровоцировал мокрый асфальт

После погони в Киеве девяти машин патрульных за водителем на дорогой машине, на улице Елены Телиги в ночь на пятницу, 4 октября, машина такси Skoda Fabia въехала в столб. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около трех часов ночи, в машине находились водитель-таксист и два пассажира, которых он подобрал недалеко от станции метро "Дорогожичи" и поехал в сторону станции "Почайна".

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По предварительной информации, на изгибе дороги во время движения автомобиль выехал за пределы проезжей части и влетел в столб рекламного щита. Предварительно, причиной аварии послужила мокрая дорога. К счастью, в аварии никто не пострадал.

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Напомним, на парковке ТРЦ Lavina в ночь на субботу, 28 сентября, водитель Volkswagen, решив подрифтовать, сбил двоих пешеходов и врезался в Opel, Toyota и Fiat. В результате столкновения, как сообщили очевидцы, два человека, в которых въехал водитель легковушки, на метр подлетели вверх.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате погибли девять человек.

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Киев ДТП такси

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