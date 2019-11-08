В Киеве такси снесло 15 метров забора и перевернулось: появились фото и видео

В Киеве на Петровке Hyundai Accent службы такси вылетел на тротуар, снес около 15 метров забора и перевернулся на бок.

Как сообщает "Информатор", ДТП произошло 8 ноября около 3:00 на проспекте Степана Бандеры. Как рассказал водитель Hyundai, он ехал с разрешенной скоростью по проспекту со стороны Куреневки. Перед ним ехал автомобиль, который резко затормозил. Водитель Accent, чтобы не влететь в него, затормозил, но на мокрой дороге его занесло. Легковушка вылетела с дороги, снесла около 15 метров железного забора и остановилась на боку.

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В результате ДТП никто не пострадал. В салоне такси не было пассажиров, а водитель был пристегнут. Также от травм мужчину уберегли вовремя сработавшие подушки безопасности.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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