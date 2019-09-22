В Киеве такси вылетело с дороги и перевернулось: два человека в тяжелом состоянии

/ Фото: Информатор

В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля такси. Легковушка вылетела с дороги и перевернулась на крышу. Об этом пишет Информатор.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Академика Заболотного около 00:30.

предварительно, водитель Nissan c пассажиром в салоне двигался в сторону Окружной дороги. На одном из поворотов таксист не справился с управлением, от этого машину занесло и она вылетела на тротуар. Далее такси врезалось в столб уличного освещения и перевернулся на крышу.

В результате происшествия и водитель и пассажир получили травмы различной степени тяжести. Обоих мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение политравмы ближайшей больницы.

Также известно, что в машине установлен газовый баллон и существовала серьезная вероятность его воспламенения. Однако спасатели отключили оборудование и исключили возможность пожара.

Кроме сотрудников спасательной службы, на месте аварии также работал экипаж патрульной полиции, работники скорой помощи и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

Напомним, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек , сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Кроме этого, мы писали, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram