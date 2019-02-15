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В Киеве таксист ограбил иностранца и избил женщину-гида

Сегодня, 16:34

Злоумышленника удалось быстро задержать

Фото: Нацполиция
В Киеве таксист ограбил иностранца и избил женщину-гида //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6cd/a5e/5c66cda5e905e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6cd/a5e/5c66cda5e905e.jpg Происшествия Злоумышленника удалось быстро задержать

В Киеве двое иностранцев решили посетить один из столичных музеев, который расположен в Подольском районе столицы. Мужчины воспользовались услугой такси, чтобы быстро добраться до нужного места. Когда гости столицы приехали в музей, водитель такси потребовал за поездку большую сумму, рассказали в ГУ НП Киева.

Злоумышленник вырвал из рук клиента кошелек с деньгами. Потерпевший сразу обратился за помощью к гиду, а она, в свою очередь, пыталась остановить машину таксиста. В результате столкновения с автомобилем женщина получила травмы. Кроме того, злоумышленник несколько раз ее ударил, после чего скрылся на машине.

Несколько часов понадобилось полицейским, чтобы установить местонахождение правонарушителя и вернуть гостю столицы его вещи. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 ("Грабеж") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Киевской области задержали дерзкого злоумышленника, который в городе Бровары чуть не убил случайную прохожую. Правоохранители рассказывают, что по спецлинии "102" поступило сообщение от неравнодушных людей о том, что на обочине дороги лежит раненая женщина. Медики доставили ее в больницу с травмой головы и во время операции обнаружили резиновую пулю.

Ранее в полиции Киевасообщили подробности ЧП, которое произошло 12 февраля, недалеко от станции метро "Васильковская". Водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

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Тег ограбление, грабеж, таксист, иностранец

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