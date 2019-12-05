В Киеве таксист сбил пешехода, выскочившего на дорогу: фото и видео

По данным очевидцев, пешеход был в состоянии алкогольного опьянения

/ Фото: Информатор

В Киеве водитель такси за рулем Daewoo Lanos сбил пешехода, который выбежал на проезжую часть на Броварском проспекте. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло в ночь на четверг, 5 декабря. Такси двигалось в направлении Броваров и начало тормозить, когда на дорогу выбежал пешеход, который потом резко свернул обратно на пешеходную зону. Таксист не успел среагировать на изменение движения мужчины и наехал на него.

По словам очевидцев, пешеход был в нетрезвом состоянии. Его госпитализировали.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Кроме того, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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