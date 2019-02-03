В Киеве таксист скончался за рулем автомобиля

Правоохранители устанавливают причины его смерти

Фото: Информатор

В Киеве таксист скончался за рулем автомобиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6d1/4a2/5c56d14a27c3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6d1/4a2/5c56d14a27c3b.jpg 2019-02-03T13:35:00+02:00 Происшествия Правоохранители устанавливают причины его смерти

В Киеве на улице Шолом-Алейхема таксист скончался за рулем автомобиля. Инцидент произошел около 22:40 в субботу, 2 февраля, сообщает "Информатор".

По его данным, таксист выполнял заказ, но потом резко остановился и попросил пассажира вызвать скорую помощь.

"Проезжая мимо рынка "Юность" он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Пассажир сразу позвонил 103. Медики переместили водителя в карету скорой помощи и провели реанимационные мероприятия. Но вернуть его к жизни не удалось", - говорится в сообщении.

Умершему было около 50 лет.

На место прибыл экипаж патрульной полиции, который взял показания у пассажира. Причины смерти устанавливаются.

Напомним, в июне 2017 года в Киеве на набережной произошло смертельное ЧП. Пожилой водитель ВАЗ с наклейками "инвалид" скончался за рулем и вылетел с дороги. Медики ничем не смогли помочь, мужчина умер до приезда "скорой".

А осенью 2017 года в Ивано-Франковской области 56-летний водитель, двигаясь по автодороге, умер за рулем собственного ВАЗ-210934. При жизни мужчина страдал сердечными заболеваниями, перенес два инфаркта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве таксист скончался за рулем автомобиля". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...