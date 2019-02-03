В Киеве таксист скончался за рулем автомобиля
Правоохранители устанавливают причины его смерти
В Киеве на улице Шолом-Алейхема таксист скончался за рулем автомобиля. Инцидент произошел около 22:40 в субботу, 2 февраля, сообщает "Информатор".
По его данным, таксист выполнял заказ, но потом резко остановился и попросил пассажира вызвать скорую помощь.
"Проезжая мимо рынка "Юность" он сбросил скорость, остановил автомобиль и схватился за сердце. Пассажир сразу позвонил 103. Медики переместили водителя в карету скорой помощи и провели реанимационные мероприятия. Но вернуть его к жизни не удалось", - говорится в сообщении.
Умершему было около 50 лет.
На место прибыл экипаж патрульной полиции, который взял показания у пассажира. Причины смерти устанавливаются.
Напомним, в июне 2017 года в Киеве на набережной произошло смертельное ЧП. Пожилой водитель ВАЗ с наклейками "инвалид" скончался за рулем и вылетел с дороги. Медики ничем не смогли помочь, мужчина умер до приезда "скорой".
А осенью 2017 года в Ивано-Франковской области 56-летний водитель, двигаясь по автодороге, умер за рулем собственного ВАЗ-210934. При жизни мужчина страдал сердечными заболеваниями, перенес два инфаркта.
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