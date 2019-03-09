В Киеве "таксисты" травили и грабили пассажиров
Задержанными оказались двое местных жителей 27 и 37 лет
В ночь на 8 марта правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Мужчин задержали "по горячим следам". Они выбросили из салона легкового автомобиля пассажира, которого напоили лекарственным средством, забрали у него телефон, 10 тыс. гривен и ювелирные изделия.
Задержанными оказались двое местных жителей 27 и 37 лет, один из которых ранее судим.
Как стало известно, указанные лица передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Они применяли сильнодействующие препараты, чтобы воспользоваться беспомощным состоянием пассажиров и обворовывали их.
Им объявлено подозрение по ч.3 ст.187 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
По результатам следствия уже установлена их причастность к еще одному аналогичному нападению.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве будут судить опасную банду "клофелинщиков". В группировку входили мужчины и женщины.
Кроме того, в мае прошлого года мы сообщали, что в столице четыре женщины подсыпали психотроп в напитки жертв и грабили их. Шестеро потерпевших попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один умер.
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