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В Киеве "таксисты" травили и грабили пассажиров

Сегодня, 22:26

Задержанными оказались двое местных жителей 27 и 37 лет

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua.
В Киеве "таксисты" травили и грабили пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/421/f21/5c8421f213dde.jpg Происшествия Задержанными оказались двое местных жителей 27 и 37 лет

В ночь на 8 марта правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Мужчин задержали "по горячим следам". Они выбросили из салона легкового автомобиля пассажира, которого напоили лекарственным средством, забрали у него телефон, 10 тыс. гривен и ювелирные изделия.

Задержанными оказались двое местных жителей 27 и 37 лет, один из которых ранее судим.

Как стало известно, указанные лица передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Они применяли сильнодействующие препараты, чтобы воспользоваться беспомощным состоянием пассажиров и обворовывали их.

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Им объявлено подозрение по ч.3 ст.187 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По результатам следствия уже установлена их причастность к еще одному аналогичному нападению.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве будут судить опасную банду "клофелинщиков". В группировку входили мужчины и женщины.

Кроме того, в мае прошлого года мы сообщали, что в столице четыре женщины подсыпали психотроп в напитки жертв и грабили их. Шестеро потерпевших попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один умер.

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Тег Киев, ограбление, задержание, таксист, клофелинщик

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