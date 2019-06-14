В Киеве телефонные мошенники выманили у пенсионеров 100 тысяч гривен

Отыскать аферистов возможно, если вовремя обратиться в полицию

В Киеве мошенники обманули пенсионеров на 100 тысяч гривен. Они по телефону убедили супружескую пару, что их внуки находятся в опасности. Пожилые люди без колебаний отдали аферистам свои сбережения. В полиции отмечают, что с начала года жертвами телефонных мошенников в Киеве стали почти 200 человек. Как не попасть на крючок преступников, разбирались журналисты "Сегодня".

Обманутая пенсионерка Валентина Спичак рассказала, что ей посреди ночи позвонил незнакомец, который назвался ее внуком. Он плакал, но при этом назвал имя и фамилию настоящего внука женщины. Мужчина по телефону сообщил, что якобы сбил человека и тот находится в тяжелом состоянии, поэтому нужна операция и, соответственно, деньги на нее.

Все сбережения – 3000 долларов и 20 тысяч гривен – 87-летняя бабушка согласилась отдать. Говорит, в том, что звонит внук, и сомнений не было.

"Ну как голова могла сообразить? Два часа ночи, там срочно, это операция", – отметила женщина.

Через несколько минут в дверь пенсионеров уже звонил мужчина, назвавшийся другом внука. Ему бабушка и отдала последние кровные деньги. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. После этого напуганная старушка позвонила дочери и только тогда осознала, что произошло.

"Развели" нас. Мы все деньги, что на похороны были, и и вообще все – отдали. Ничего нет сейчас", – рассказала пенсионерка.

Незнакомца с видео и его сообщника сейчас ищут правоохранители. Эксперты говорят, что такие телефонные мошенничества очень распространены.

Аферисты звонят ночью, выдают себя за родственников и, рыдая, рассказывают щемящую историю о том, что якобы попали в аварию или произошел несчастный случай. И при этом сразу просят денег. Они также могут представиться сотрудниками банка или врачами.

"У мошенников как правило есть свои люди и в банковской сфере. В тех же ЖЭКах, в той же поликлинике", – рассказала эксперт по кибербезопасности Наталья Бугаева.

В полиции же уточняют, что отследить звонок мошенников иногда бывает непросто.

"Люди, в частности, звонят из мест лишения свободы или из временно оккупированных территорий", – подчеркнул оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУНП в Киеве Юрий Найдюк.

Однако отыскать телефонных мошенников возможно, главное – вовремя обратиться по телефону "102".

Напомним, ранее столичная полиция разоблачила в Киеве группу мошенников-"экстрасенсов".Также мы писали, что мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.

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