В Киеве "торговцы" должностями выманили у претендентов огромные деньги

В Киеве четверым подозреваемым в "торговле" государственными должностями грозит 12 лет: они получили 250 тысяч долларов, обещая назначить претендентов на высокие посты.

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Как сообщили на официальном сайте столичной полиции, подозреваемых задержали еще в августе 2019 года.

"Установлено, что в Киеве участники организованной группы выдавали себя за представителей Офиса президента и подыскивали граждан, которые хотели устроиться на руководящие посты в органы государственной власти и на государственные предприятия", - говорится в сообщении.

Подозреваемые получали от претендентов большие деньги за помощь в таких назначениях.

"Злоумышленники действовали в период с июля по август 2019 года. Задержали участников группы сразу после передачи части суммы – 250 тысяч долларов – недалеко от Офиса президента", - добавили полицейские.

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Участникам группы инкриминируют обвинения по трем статьям Уголовного кодекса, им грозит до 12 лет заключения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что двоим киевлянам, которые были задержаны на попытке "продать" должности глав Харьковской областной государственной администрации и налоговой службы, суд определил меру пресечения – содержание под стражей с возможностью выхода под залог.

Кроме того, не так давно в столице мошенник выдавал себя за близкого друга представителя высшего руководства страны и пытался на этом заработать немалые деньги.

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