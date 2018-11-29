В Киеве Toyota сбила молодого мужчину недалеко от перехода

Сегодня, 08:31

Авария произошла в Деснянском районе столицы

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В Деснянском районе Киева на улице Братиславской произошло ДТП. Автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода.

Как сообщает "Информатор", авария произошла около 22:00 в среду, 28 ноября. Выяснилось, что 28-летний мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте возле остановки "Улица Бойченко". В этот момент Toyota ехала в сторону станции метро "Черниговская" в средней полосе и сбила мужчину.


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Отметим, что до подземного перехода достаточно было пройти около 50 метров.

Напомним, 2 октября на Троещине Toyota сбила пешехода, выбежавшего на дорогу. Мужчина после столкновения отлетел на 30 метров. Предположительно мужчина был без определенного места жительства, документов при нем никаких не было. Прибывшие медики скорой помощи не смогли помочь и лишь констатировали смерть.

Кроме того, в Киеве водитель BMW получил по голове за то, что не пропустил пешехода. После того, как пешехода чуть не сбили на "зеленый", он устроил Mortal Combat.
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