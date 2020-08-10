В Киеве трактор снес ковшом крышу Renault: пострадал водитель легковушки (видео)

В Киеве во время ремонта асфальта на улице Анны Ахматовой тракторист ковшом протаранил крышу автомобиля Renault. Водитель легковушки пострадал.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Тракторист не увидел машину Renault, которая проезжала мимо, и задел ее крышу ковшом. Водитель Renault получил травму головы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Николаевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant и трактора. Спасатели ГСЧС деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Ранее под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

Также сообщалось, что в Киевской области водитель на автомобиле сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Правоохранители уже задержали злоумышленника.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться