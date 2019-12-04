В Киеве трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

Фото: Ольга Гончарук/Facebook

В Киеве вечером во вторник, 3 декабря, трамвай №14 слетел с рельсов и врезался в дерево. Об этом сообщают пользователи паблика "Мой Отрадный" в Facebook.

"Трамвай врезался в дерево, сойдя с рельсов. Выбирайте другой путь или транспорт. Стоит в направлении Отрадного в районе ул. Шпака", - говорится в сообщении.

Фото: Ольга Гончарук/Facebook Реклама

При этом в "Киевпастрансе" сообщали о задержке движения трамваев №14 и №15 по ул. Дегтяревская по техническим причинам. Движение было восстановлено в 21:28.

В тренде Собранная из сотен веток и деревьев: как выглядит главная елка Украины

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама