В Киеве трамвай сошел с рельсов: движение заблокировано (видео)

ЧП произошло на Глубочицкой

Фото: Facebook

В Киеве после полудня в среду, 3 июля, сошел с рельс трамвай. Об этом сообщается в паблике "Киев оперативный".

"На Глубочицкой трамвай сошел с рельс. Движение трамваев временно заблокировано", – говорится в сообщении.

Напомним, в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая. Пострадал один из пассажиров. Инцидент произошел 30 июня около 13:00 на улице Янгеля. В общественный транспорт выстрелили металлическим шариком. Как сообщила изданию заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Винницкой области Ирина Добровольская, в результате инцидента травму головы получил 46-летний пассажир трамвая. Мужчину отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Также недавно в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему Юрию несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

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