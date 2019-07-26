В Киеве трехлетний ребенок выпал с балкона на втором этаже

Мать ребенка оставила сына одного в квартире

Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС.

В Киеве трехлетний ребенок выпал из окна балкона на втором этаже жилого дома по улице Российская. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

Инцидент произошел накануне, 24 июля.

"Очевидцы рассказали, что видели, как ребенок играл на балконе и, не удержавшись, выпал с него, а через несколько минут из подъезда выбежала мать. Женщина рассказала, что на несколько минут оставила своего трехлетнего сына одного в квартире, а он случайно закрылся на внутренний замок и пошел играть на балкон", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли медики и забрали мальчика на осмотр в больницу.

Ранее в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Эксперты говорят, что в прошлом году на подоконниках не удержались по меньшей мере две сотни детей. Как защитить малышей, узнавали журналисты "Сегодня".

Кроме этого, мы рассказывали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел шесть этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. "Сегодня" нашли и пообщались с мамой малыша.

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