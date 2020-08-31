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В Киеве третий день ищут пропавшую девочку: фото и приметы

31 августа, 09:44

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Екатерина ушла из центра реабилитации и до сих пор не вернулась

В Деснянском районе Киева пропала Резникова Екатерина Ильинишна 2003 года рождения. Ее ищут уже третий день.

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Как сообщает dtp.kiev.ua, девочка ушла из Центра социально-психологической реабилитации для детей № 1, который расположен на проспекте В. Маяковского, 28В. Екатерина пропала 29 августа, ее поиски продолжаются до сих пор.

Приметы девочки: на вид 16-17 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч.

Была одета в черные джинсы, кофту и кроссовки.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Для поисков ребенка по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Выяснилось, что мать пропавшего отругала его за то, что гулял допоздна. В ответ ребенок обиделся и убежал. Родственники уточнили, что такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве прохожие обнаружили на улице ребенка с синяками. Полицейские начали искать родителей мальчика.

А в Одесской области в селе Старая Царичанка пропавшего мальчика нашли мертвым. Его тело заметили в пруду.

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