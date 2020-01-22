В Киеве третий месяц разыскивают молодого мужчину

Игорь Голыш ушел из дома 17 ноября в прошлом году

/ Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве уже более двух месяцев ищут 30-летнего Игоря Голыша, который ушел из дома 17 ноября прошлого года и не вернулся. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua".

Рост молодого человека примерно 170-175, у него темные волосы. Он может быть с бородой. Был одет в темно-синюю куртку, темные брюки.

На данный момент его местонахождение не известно. Информацию о мужчине просят сообщать по телефону 0970661949.

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Новости "Сегодня" сообщали о розыске 17-летнего Андрея Марченко, который 20 декабря 2019 года ушел из дому в Киеве и не вернулся.

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Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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