В Киеве трое мужчин напали на медиков, заклеили им рты, связали и ограбили

В Киеве задержали трех мужчин, которые ограбили медиков в медучреждении на проспекте Победы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

Так, неизвестные ворвались в клинику, под угрозой ножа заклеили двум работникам рты и связали руки, после чего закрыли в подсобном помещении и начали искать ценные вещи. В итоге преступники забрали мобильные телефоны, деньги, печати и бланки документов, по которым можно покупать наркотики.

"При этом одна из работниц узнала, что один из нападавших является бывшим пациентом их клиники", – уточняется в сообщении.

Злоумышленников задержали через несколько часов после инцидента. Ими оказались ранее не судимые местные жители, 1975, 1978 и 1987 годов рождения, у которых при поверхностной проверке полицейские обнаружили кухонные ножи и похищенные вещи. Мужчин задержали.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на проспекте Романа Шухевича в Киеве напали на машину скорой помощи.

Напомним, за последний год в Украине произошла уже целая серия нападений на медиков. По данным врачей, бывало, что их атаковали пьяные пациенты.

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