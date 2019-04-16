Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,81
30,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве троллейбус сбил мужчину

Сегодня, 20:46

Мужчина переходил дорогу не на пешеходном переходе

Фото: Pixabay

В Киеве на улице Щербакова троллейбус сбил мужчину, когда тот переходил дорогу не на пешеходном переходе. 

ДТП произошло на Нивках – на улице Щербакова. Пострадавшего забрала скорая. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, в марте в Киеве на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта в столкновении автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса с пассажирами погиб человек.  

Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами. Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Ранее мы сообщали, что на улице Чорновила в Шевченковском районе столицы 22 ноября произошло ДТП, в результате которого с проезжей части слетел троллейбус. Отмечается, что водитель троллейбуса, избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемниками и съехал с проезжей части.

А в Черновцах на ходу загорелся троллейбус. В транспортном средстве на момент возгорания находились около 20 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег ДТП, троллейбус, сбил

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве троллейбус сбил мужчину". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП под Днепром: потерпевшая погибла на месте

Сегодня, 16:25

В полиции говорят, что женщина внезапно выбежала на дорогу

В Киеве на Жулянском путепроводе столкнулись автоцистерна и две легковушки

Сегодня, 15:53

Одного водителя госпитализировали

ДТП в Одессе: трамвай врезался в грузовик, опубликованы фото

Сегодня, 15:44

В результате аварии обошлось без пострадавших

В Тернопольской области водитель сбил мужчину, стоявшего посреди дороги

Сегодня, 14:43

Погибший нарушил правила пребывания на проезжей части в темное время суток

Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу

"РФ сорвала украинскую программу строительства военных ракет"

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Продукт, который резко увеличивает риск рака

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Тайная подруга молодой звезды Реала раскрыта из-за селфи в ванной

Как очистить внутреннюю поверхность духовки

Тина Кароль снялась в новой откровенной фотосессии
Загрузка...

НАТО нацеливается на Черное море

Сегодня, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Сегодня, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Земельный вопрос: когда украинцы смогут продавать участки и почему опасаются иностранцев

14 апреля, 07:55

В Украине более 40 млн га сельскохозяйственных земель, ограничения на покупку хотят ввести от 20 га

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

14 апреля, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

СМИ узнали неизвестные детали биографии Марины Порошенко

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз