В Киеве троллейбус сбил мужчину
Мужчина переходил дорогу не на пешеходном переходе
В Киеве на улице Щербакова троллейбус сбил мужчину, когда тот переходил дорогу не на пешеходном переходе.
ДТП произошло на Нивках – на улице Щербакова. Пострадавшего забрала скорая. Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, в марте в Киеве на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта в столкновении автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса с пассажирами погиб человек.
Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами. Пассажиры троллейбуса не пострадали.
Ранее мы сообщали, что на улице Чорновила в Шевченковском районе столицы 22 ноября произошло ДТП, в результате которого с проезжей части слетел троллейбус. Отмечается, что водитель троллейбуса, избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемниками и съехал с проезжей части.
А в Черновцах на ходу загорелся троллейбус. В транспортном средстве на момент возгорания находились около 20 человек.
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