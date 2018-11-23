В Киеве троллейбус слетел с проезжей части и врезался в ограду

Вчера, 08:57

Водитель пытался избежать столкновения с легковушкой

В Киеве троллейбус слетел с проезжей части и врезался в ограду

На улице Чорновила в Шевченковском районе столицы произошло ДТП, в результате которого с проезжей части слетел троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Авария произошла в 20:34 в четверг, 22 ноября. Отмечается, что водитель троллейбуса, избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемниками и съехал с проезжей части.

В ДТП никто не пострадал, на месте работали правоохранители. В аварии была разбита передняя часть троллейбуса, который врезался в ограду и растущие молодые деревья.

Напомним, 16 ноября около 17:00 в Киеве троллейбус раздавил слесаря "Киевпастранса", который поднял кузов и проводил ремонт. 43-летнего мужчину придавил кузов транспорта, который внезапно опустился. От полученных травм работник скончался на месте.

Кроме того, 17 октября на Соломенке в Киеве маршрутка разбила стекла троллейбусу. Стекло разбилось на маленькие кусочки и высыпалось в салон, травмировав девушку-пассажира. Она была госпитализирована с многочисленными порезами.
авария, ДТП, водитель, улица, троллейбус, правоохранители, ограда, киевпастранс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве мужчина погиб на глазах у семьи: новые подробности смертельной аварии

8 Августа, 17:47

Ищут пешехода, который мог спровоцировать ДТП

Другие регионы

Фото: facebook.com/MNSLVIV

Смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп: столкнулись грузовик и легковушка

26 Июля, 11:50

Пассажир грузовика погиб на месте аварии
Загрузка...

Происшествия

Скрин с видео

В Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто: видео

21 Августа, 03:14

По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев

Происшествия

Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области столб раздавил легковушку, есть пострадавшие

18 Июля, 12:18

Людей зажало в покореженном салоне авто
Загрузка...