В Киеве троллейбус слетел с проезжей части и врезался в ограду

На улице Чорновила в Шевченковском районе столицы произошло ДТП, в результате которого с проезжей части слетел троллейбус. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Авария произошла в 20:34 в четверг, 22 ноября. Отмечается, что водитель троллейбуса, избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемниками и съехал с проезжей части.























В ДТП никто не пострадал, на месте работали правоохранители. В аварии была разбита передняя часть троллейбуса, который врезался в ограду и растущие молодые деревья.

Напомним, 16 ноября около 17:00 в Киеве троллейбус раздавил слесаря "Киевпастранса", который поднял кузов и проводил ремонт. 43-летнего мужчину придавил кузов транспорта, который внезапно опустился. От полученных травм работник скончался на месте.

Кроме того, 17 октября на Соломенке в Киеве маршрутка разбила стекла троллейбусу. Стекло разбилось на маленькие кусочки и высыпалось в салон, травмировав девушку-пассажира. Она была госпитализирована с многочисленными порезами.