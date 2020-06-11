Українська
$ 26,64
30,29
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве тушили масштабный пожар на Трухановом острове

11 июня, 12:26

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

За сутки в городе – два возгорания на открытом воздухе

В Киеве пожарные в течение суток дважды привлекались для тушения травяного настила, сообщили в ГСЧС Киева.

Так, 10 июня в 14:49 поступило сообщение о возгорании травяного настила на Трухановом острове. По прибытию установлено, что горит травяной настил на площади 200 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 15:19 огонь был локализован, и в 15:27 полностью ликвидирован. На пожаре работали 5 человек личного состава и пожарная машина.

Реклама

В этот же день, в 17:51 поступило сообщение об очередном пожаре травяного настила, только уже на Броварском проспекте, 9. По прибытию установлено, что огонь охватил 50 м. кв. Уже в 18:20 пожар локализован, и в 18:31 полностью ликвидирован. На тушении работали пять спасателей и пожарная машина.

Напомним, в Украине с начала 2020 года произошло около 1300 пожаров только на территории лесного фонда. Всего площадь пожаров по всей стране в три раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Из-за пожаров в Житомирской области сгорели дотла 80 домов.

Кроме того,эксперты подсчитали нанесенный ущерб от пожаров в Чернобыльской зоне.Выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

огонь труханов остров пожарные ГСЧС пожарная машина

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

ЧП на мосту Метро: у семьи
ЧП на мосту Метро: у семьи "минера" мошенники отобрали квартируПроисшествия
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжение
Закрыли и изнасиловали: история о рабстве под Киевом получила неожиданное продолжениеЗапорожье
Мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва: все подробности
Мост Метро перекрывали из-за угрозы взрыва: все подробностиПроисшествия
Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птиц
Война ради меда: в Киевской области пчеловоды массово истребляют птицДругие новости
В Киеве задержали на
В Киеве задержали на "откатах" чиновника Минобразования (фото)Происшествия
В столичном метро на платформу едва не рухнуло информационное табло
В столичном метро на платформу едва не рухнуло информационное таблоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять