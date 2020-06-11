В Киеве тушили масштабный пожар на Трухановом острове

За сутки в городе – два возгорания на открытом воздухе

В Киеве пожарные в течение суток дважды привлекались для тушения травяного настила, сообщили в ГСЧС Киева.

Так, 10 июня в 14:49 поступило сообщение о возгорании травяного настила на Трухановом острове. По прибытию установлено, что горит травяной настил на площади 200 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 15:19 огонь был локализован, и в 15:27 полностью ликвидирован. На пожаре работали 5 человек личного состава и пожарная машина.

Реклама

В этот же день, в 17:51 поступило сообщение об очередном пожаре травяного настила, только уже на Броварском проспекте, 9. По прибытию установлено, что огонь охватил 50 м. кв. Уже в 18:20 пожар локализован, и в 18:31 полностью ликвидирован. На тушении работали пять спасателей и пожарная машина.

Напомним, в Украине с начала 2020 года произошло около 1300 пожаров только на территории лесного фонда. Всего площадь пожаров по всей стране в три раза больше, чем за этот же период в прошлом году. Из-за пожаров в Житомирской области сгорели дотла 80 домов.

Кроме того,эксперты подсчитали нанесенный ущерб от пожаров в Чернобыльской зоне.Выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама