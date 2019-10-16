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В Киеве у 22-летнего парня нашли семь миллионов фальшивых гривен

16 октября, 08:25

Молодой человек пытался расплатиться ненастоящими купюрами пр обмене валют

Фото: прокуратура Киева

Фото: прокуратура Киева

После разоблачения фальшивомонетчиков на Донбассе правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему мошеннику, у которого изъяли более семь миллионов фальшивых гривен. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что молодой человек разместил на сайте miniaylo.finance.ua объявление о покупке иностранной валюты, на которое отреагировал пострадавший. Во время встречи в автомобиле подозреваемого потерпевший продемонстрировал наличие 15000 долларов США для обмена. Однако, когда мошенник передал ему гривны, мужчина обнаружил, что денежные купюры ненастоящие. В связи с чем обмен не состоялся, а афериста задержали по горячим следам", - говорится в сообщении.

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Дома у подозреваемого при обысках изъяли около семи миллионов фальшивых денег и оборудование для их изготовления. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 УК Украины.

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Ранее сообщалось, что столичные полицейские разоблачили группу фальшивомонетчиков, действовавших в Киеве – 25-летний житель Луганской области с двумя сообщниками обменивал поддельные гривны на доллары.

Также сообщалось, что фальшивомонетчики чаще всего подделывают гривневые банкноты старого образца – в порядке убывания популярности это купюры 500, 100, 200 и 50 гривен. При этом подделки банкнот нового образца почти не встречаются.

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деньги Киев фальшивомонетчики

Источник: Сегодня

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