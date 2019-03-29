В Киеве у Днепра нашли человеческий череп

На человеческие останки наткнулся парень, который гулял по берегу Днепра

Фото: Информатор

В Киеве у Днепра нашли человеческий череп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/dc2/c6c/5c9dc2c6c6a01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/dc2/c6c/5c9dc2c6c6a01.jpg 2019-03-29T09:05:00+02:00 Происшествия На человеческие останки наткнулся парень, который гулял по берегу Днепра

Страшную находку обнаружили в Дарницком районе Киева накануне, 28 марта. Неподалеку от улицы Здолбуновской на берегу Днепра нашли человеческие останки.

По данным "Информатора", на кости наткнулся парень, который гулял у реки, о чем сообщил в полицию.

Фото: Информатор

Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили, что останки пролежали в земле довольно длительное время. Скорее всего, их стало видно, потому что вода Днепра вымыла в этом месте грунт. Возраст и пол погибшего человека, а также обстоятельства трагедии, будет устанавливать следствие.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые могут принадлежать пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко.

Также мы писали, что в Киеве на улице Привокзальной обнаружили кости, похожие на человеческие. Также рядом с местом, где обнаружили останки, начали копать землю. Результат не заставил себя долго ждать: из грунта начали доставать кости и находить останки тела. Правоохранители собрали все, что было найдено и передали на экспертизу.

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