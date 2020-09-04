В Киеве у копа-наркоторговца нашли пистолет Януковича: фото

При обыске у полицейского изъяли наркотики, оружие, патроны и деньги

В Киеве во время обыска у полицейского, подозреваемого в торговле наркотиками, обнаружили пистолет, подаренный, судя по дарственной надписи, бывшему президенту Виктору Януковичу.

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Как сообщили в столичной прокуратуре, инспектора следственного отдела одного из управлений полиции Киева подозревают в сбыте "амфетамина" и "МДМА".

Копа задержали 3 сентября, после очередного факта продажи наркотиков, и изъяли у него около 40 граммов белого порошка, который, по словам самого задержанного, является кокаином. За продажу этого наркотика инспектор получил 70 тысяч гривен.

Во время обыска по месту жительства полицейского, в его служебном кабинете и автомобиле было изъято немало наркотиков, оружие и более тысячи боеприпасов.

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Среди найденного оружия оказался пистолет, на котором выгравировано: "Януковичу В.Ф. от министра обороны Украины Кузьмука".

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Задержанному уже сообщили о подозрении, а в суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности. Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подполковник полиции "крышевал" бар на Трухановом острове. Начальник одного из территориальных отделов полиции города уже получил подозрение во взяточничестве.

Также напомним, во Львовской области на крупной взятке попался подполковник полиции. Он требовал 8000 долларов США за переквалификацию преступления. Поймали подполковника полиции с поличным, когда тот получил от брата подозреваемого всю сумму.

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Как правильно ловить взяточников, смотрите в нашем видео:

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