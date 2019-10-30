В Киеве у маршрутке на ходу отвалились колеса – фото

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На столичной Оболони произошло необычное ДТП. На проспекте Героев Сталинграда, 4 от маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и таранили припаркованный Nissan.

Данный маршрут №485 (проспект Маяковского – станция метро "Героев Днепра", стоимость проезда в этом автобусе 8 гривен) обслуживает частный перевозчик, один из крупнейших в столице.

"ЧП произошло с маршруткой №485 во время движения. Когда отлетела задняя ось – в салоне находились люди. Чудом никто из пассажиров не пострадал, по крайней мере, у них нет претензий к перевозчику. Водитель маршрутки и владелец автомобиля, который пострадал от удара колеса, сейчас на месте происшествия и ждут приезда полиции, чтобы оформить ДТП. Скорей всего, ось оторвалась из-за износа или заводского брака. Нужно выяснять. Такое происходит уже не первый раз в Киеве", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной службе перевозок КГГА.

Известно, что перевозчик на данном маршруте работает без договора и он будет в ближайшее время выставлен на конкурс.

"Будем выяснять проходил ли автобус проверку механика перед выездом на маршрут. И есть ли у перевозчика протокол прохождения технического осмотра автобуса в сервисном центре, который считается действительным полгода", – добавляют в службе.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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