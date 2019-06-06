ФОТОФАКТ. В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо

Инцидент произошел на перекрестке Сергиенко и Карельского переулка

Фото: Киев Оперативный

В Киеве произошло очередное ДТП с маршруткой. Так, на перекрестке Сергиенко и Карельского переулка в Днепровском районе у маршрутки на ходу отвалилось переднее колесо.

Соответствующие фото опубликованы в паблике "Киев Оперативный". ЧП произошло на маршруте №205.

Фото: Киев Оперативный

"Интересно, сколько бы денег содрали с водителя и фирмы-перевозчика пассажиры, будь это где-то, например в Германии?" - говорится в подписи к фото маршрутки.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", в Киеве на Виноградаре в маршрутном такси №587 отвалилась задняя дверь.

При этом в столичной маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

Также журналисты уже проверили наличие огнетушителей и разрешительных документов в украинских маршрутках, а также просили водителей не разговаривать по телефону во время езды. Результаты – неутешительные. Съемочную группы буквально выдворяли из транспорта.

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