ФОТОФАКТ. В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо
Инцидент произошел на перекрестке Сергиенко и Карельского переулка
В Киеве произошло очередное ДТП с маршруткой. Так, на перекрестке Сергиенко и Карельского переулка в Днепровском районе у маршрутки на ходу отвалилось переднее колесо.
Соответствующие фото опубликованы в паблике "Киев Оперативный". ЧП произошло на маршруте №205.
"Интересно, сколько бы денег содрали с водителя и фирмы-перевозчика пассажиры, будь это где-то, например в Германии?" - говорится в подписи к фото маршрутки.
Как сообщали ранее новости "Сегодня", в Киеве на Виноградаре в маршрутном такси №587 отвалилась задняя дверь.
При этом в столичной маршрутке №599 киевляне заметили на сидении автобуса натянутый полиэтиленовый кулек, которым кто-то прикрыл мокрое место из-за потоков воды с дырявого потолка "Богдана". По словам пассажиров, кулек появился там после грозы и "катался" в салоне не один день.
Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".
Также журналисты уже проверили наличие огнетушителей и разрешительных документов в украинских маршрутках, а также просили водителей не разговаривать по телефону во время езды. Результаты – неутешительные. Съемочную группы буквально выдворяли из транспорта.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве водитель маршрутки зажал ребенка дверью
Папа мальчика разбил в транспортном средстве лобовое стекло
В Харькове пьяные малолетки напали на маршрутку: опубликовано видео
Тепрь они будут иметь дело с мэром