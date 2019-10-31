В Киеве у маршрутки с пассажирами отвалились колеса: новые подробности (видео)

В патрульной полиции рассказали, какое наказание ждет водителя "Богдана" с отвалившейся осью

Водителю маршрутного автобуса, у которого 30 октября в Оболонском районе Киева на ходу отвалилось колеса, грозит крупный штраф.

Как сообщил заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, в отношении него был составлен административное протокол за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло дорожную аварию.

В связи с этим водителю грозит штраф в размере 20 необлагаемых налогом минимумов или лишение водительских прав до года.

Кроме того, ответственность ожидает не только водителя, но и компанию-перевозчика.

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"Лицо, ответственное за выпуск на линию транспортного средства, было привлечено к ответственности по ст. 128 КУоАП. И к перевозчику также будут приняты меры", – отметил Билошицкий.

По словам замначальника патрульной полиции, в результате случившегося никто, кроме припаркованного автомобиля Nissan, не пострадал.

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Напомним, что авария произошла утром 30 октября на маршруте № 485, который обслуживает частный перевозчик. У маршрутки во время движения отвалилась задняя ось: два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и таранили припаркованный автомобиль.

Напомним, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Как уже сообщалось, самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде.

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