В Киеве у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо: детали ЧП

/ Фото: Киев Оперативный

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В Киеве у маршрутки №421 (возит пассажиров от станции метро "Почайна" на Борщаговку), которую обслуживает частный перевозчик – компания "Кийтранас-2005", в четверг, 14 ноября, на ходу отлетело колесо.

"Стало известно, что оторвался "чулок" на оси. Это уже массовая проблема для города, и такие ЧП часто случаются с другими перевозчиками в Киеве. Основная проблема – износ техники. Данная маршрутка проходила техосмотр перед выездом на маршрут. Мы будем проверять перевозчика. В момент, когда от автобуса оторвалось колесо, в салоне находились пассажиры. Благо, никто из них не пострадал, все прошло без неприятностей", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации.

Там добавляют, что "Богданы" старые, работают в городе по 10-15 лет и металл на них очень износился, что приводит к частым авариям на дорогах.

"Такие автобусы нужно уже сдавать на металлолом или ставить под забор. Возить пассажиров на них опасно. Выявить эту проблему практически невозможно даже техникам, которые выпускают автобусы на маршрут. Это проблема возраста автобусов и задача перевозчика – их менять, закупая новый подвижной состав", – добавляют в службе.

Похожий инцидент произошел не так давно на столичной Оболони. На проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и таранили припаркованный Nissan.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

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