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В Киеве у метро нашли подозрительный чемодан: проводится эвакуация (фото)

22 июля, 12:06

Наталья Руда Наталья Руда

Станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Еще один чемодан нашли на площади Космонавтов

В Киеве после волны минирований в среду, 22 июля, у станции метро "Вокзальная", которая расположена рядом с Центральным железнодорожным вокзалом, обнаружили подозрительный чемодан.

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Как сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный", правоохранители проводят эвакуацию людей.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что станция метро "Вокзальная" закрыта на вход и выход. Об этом также объявляют пассажирам в подземке.

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Кроме того, еще один подозрительный чемодан нашли на площади Космонавтов. На месте уже работают взрывотехники.

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Фото: KIEVMAP

Напомним, 17 июля у станции метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

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Кроме того, 21 июля недалеко от станции метрополитена "Минская" в столице нашли взрывчатку у автокиоска на рынке. Правоохранители оградили территорию, эвакуировали людей и обезвредили два самодельных взрывных устройства, подорвав их. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что в связи с частыми минированиями в столице накануне усилили меры безопасности. В обеспечении общественной безопасности и общественного порядка задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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Киев эвакуация вокзальная чемодан

Источник: Сегодня

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