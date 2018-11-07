В Киеве у наркоторговцев отобрали все имущество и посадили в тюрьму
Деснянский суд приговорил злоумышленников к 6,5 годам заключения
В Киеве к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества осудили двух наркоторговцев, которые занимались сбытом на территории столицы амфетамина и каннабиса, сообщает прокуратура города.
Незаконную деятельность двух уроженцев города Киева удалось разоблачить и прекратить благодаря комплексу следственных розыскных и негласных следственных розыскных действий.
Так, в рамках производства правоохранители провели три контрольные закупки психотропных веществ.
Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, военная прокуратура Киевского гарнизона задержала в Киеве преступную вооруженную группу наркодилеров. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
Двое военнослужащих одной из воинских частей ВСУ, а также одно гражданское лицо были задержаны непосредственно после сбыта 50 грамм амфетамина.
Ранее на продаже амфетамина попался военнослужащий в Черниговской области.
А во львовской области наркотиками торговала медсестра из психбольницы.