В Киеве у наркоторговцев отобрали все имущество и посадили в тюрьму

Сегодня, 20:41

Деснянский суд приговорил злоумышленников к 6,5 годам заключения

В Киеве у наркоторговцев отобрали все имущество и посадили в тюрьму

В Киеве к 6,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества осудили двух наркоторговцев, которые занимались сбытом на территории столицы амфетамина и каннабиса, сообщает прокуратура города.

Незаконную деятельность двух уроженцев города Киева удалось разоблачить и прекратить благодаря комплексу следственных розыскных и негласных следственных розыскных действий.
Так, в рамках производства правоохранители провели три контрольные закупки психотропных веществ.

Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчин признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, военная прокуратура Киевского гарнизона задержала в Киеве преступную вооруженную группу наркодилеров. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Двое военнослужащих одной из воинских частей ВСУ, а также одно гражданское лицо были задержаны непосредственно после сбыта 50 грамм амфетамина.

Ранее на продаже амфетамина попался военнослужащий в Черниговской области.

А во львовской области наркотиками торговала медсестра из психбольницы
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