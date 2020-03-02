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В Киеве у пьющих родителей забрали двух малышей

2 марта, 20:02

Мила Князьская-Ханова

Бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни детей

В Киеве сотрудники ювенальной превенции забрали из неблагополучной семьи двух малолетних детей, сообщает полиция Киева.

Так, правоохранители провели рейд под условным названием "Дети улицы": полицейские проверили семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, а также семьи, на которые поступали жалобы.

В результате полицейские обнаружили семью, где родители не уделяют должного внимания своим детям и злоупотребляли алкоголем. Учитывая, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни детей, 2-летнюю девочку и 8-летнего мальчика забрали из опасной семьи, доставили в больницу для обследования, а на их горе-родителей составили административные протоколы.

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Если условия для проживания детей будут в дальнейшем соответствовать должному уровню – детей вернут домой. Полицейские и работники службы по делам детей и семьи будут регулярно проверять эту семью, чтобы обеспечить нормальные условия для жизни и воспитания детей.

Напомним, недавно в столице пьющая мать бросила дочерей ночью на улице, потому что они ей мешали отдыхать. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

Отметим, нередко пьяные родители теряют своих детей, забывая, где оставили малышей. Так, в Одессе пьяная женщина оставила ребенка со своими собутыльниками и забыла об этом.

А не так давно Кировоградскую область всколыхнул вопиющий случай. Смотрите в сюжете подробности истории о депутате, который морил голодом собственного сына:

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дети пьяные полицейские Полиция Киева Пьяные родители

Источник: Сегодня

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