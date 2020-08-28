В Киеве у станции метро "Вокзальная" образовалась огромная очередь (фото)

В социальных сетях сообщают, что станция закрыта, однако в метро еще не делали официальных заявлений

В Киеве утром в пятницу, 28 августа, у станции метро "Вокзальная" образовалась огромная очередь.

Реклама

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"Метро "Вокзальная". Это очередь с самого утра Очевидцы говорят, что метро закрыто на вход и выход, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было", – говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети фото видно, что люди выстроились в очередь до входа в здание Центрального железнодорожного вокзала.

Реклама Фото: Киев Сейчас

При этом в дпругих местных пабликах пользователи пишут, что люди выстроились в очередь за билетом в метро.

Подробности выясняются.

Реклама

Отметим, что в столичном метро уже не действуют жетоны, пассажирам необходимо пользоваться е-билетом.

Напомним, что в конце июля у станции метро "Вокзальная" нашли подозрительный чемодан. На место вызвали взрывотехников. Пока специалисты проверяли находку, станцию подземки закрывали на вход и выход. Кроме того, еще один подозрительный чемодан нашли на площади Космонавтов.

Кроме того, 17 июля у станции метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама