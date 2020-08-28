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В Киеве у станции метро "Вокзальная" образовалась огромная очередь (фото)

28 августа, 09:10

Наталья Руда Наталья Руда

В социальных сетях сообщают, что станция закрыта, однако в метро еще не делали официальных заявлений

В Киеве утром в пятницу, 28 августа, у станции метро "Вокзальная" образовалась огромная очередь.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"Метро "Вокзальная". Это очередь с самого утра Очевидцы говорят, что метро закрыто на вход и выход, но никаких официальных комментариев по этому поводу не было", – говорится в сообщении.

На опубликованных в Сети фото видно, что люди выстроились в очередь до входа в здание Центрального железнодорожного вокзала.

Фото: Киев Сейчас
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Фото: Киев Сейчас

При этом в дпругих местных пабликах пользователи пишут, что люди выстроились в очередь за билетом в метро.

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Подробности выясняются.

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Отметим, что в столичном метро уже не действуют жетоны, пассажирам необходимо пользоваться е-билетом.

Напомним, что в конце июля у станции метро "Вокзальная" нашли подозрительный чемодан. На место вызвали взрывотехников. Пока специалисты проверяли находку, станцию подземки закрывали на вход и выход. Кроме того, еще один подозрительный чемодан нашли на площади Космонавтов.

Кроме того, 17 июля у станции метро "Шулявская" произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

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Киев метро вокзальная

Источник: Сегодня

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