В Киеве у судьи на ярмарке украли из сумки iPhone

У судьи Окружного админсуда вытащили гаджет из сумки

В Киеве на ярмарке у судьи Окружного административного суда из сумки украли iPhone. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на данные правоохранителей.

По данным СМИ, кража произошла на минувших выходных на ярмарке в Печерском районе.

Инцидент расследуется по ч. 1 ст. 185 УК Украины (кража).

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Подробности пока что не уточняются.

Напомним, в прошлом году в День святого Николая, 19 декабря, в Оболонском районе Киева ограбили судью Апелляционного суда. Резким рывком вор вырвал из рук женщины сумочку.

Кроме того, ранее было совершено нападение на дом народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек.

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