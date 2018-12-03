В Киеве у троллейбуса отказали тормоза: транспорт чуть не врезался в здание

В Киеве вечером, 3 декабря, на бульваре Шевченко у троллейбуса отказали тормоза. Из-за этого транспортное средство чуть не въехало в здание, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на пересечении бульвара Шевченко и улицы Франко.

По словам кондуктора троллейбуса, водитель направлялся в сторону проспекта Победы. На остановке "Улица Ивана Франко" у транспорта отказали тормоза. Водитель не смог остановиться и вырулил на тротуар за остановкой.

К счастью, от столкновения с зданием транспорт спас большой сугроб на пешеходной части. Благодаря нему троллейбус удалось остановить.

В салоне находились три пассажира и кондуктор. В кабине был водитель и его сменщица. Машины, припаркованные недалеко от перекрестка, троллейбус не задел. Пострадавших в ДТП нет. На месте происшествия работала аварийная служба. Водитель троллейбуса – в шоковом состоянии.

Также 3 декабря на улице Дегтяревской, 58 в Киеве произошло ДТП с маршруткой, в результате чего на улице образовался серьезный затор.

Напомним, в октябре в Киеве на Нивках образовалась огромная пробка из-за того, что маршрутка столкнулась с автобусом. Авария произошла прямо перед выездом на проспект Победы. Пассажиры физически не пострадали, но образовалась огромная пробка, выехать со стороны Интернациональной площади практически невозможно.

Кроме того, в октябре на Соломенке в Киеве маршрутка разбила стекла троллейбусу. Стекло рассыпалось на тысячи мелких осколков, в результате чего девушка-пассажир получила многочисленные порезы и была госпитализирована.



