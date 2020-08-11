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В Киеве у жилого дома сгорела Tesla (фото)

11 августа, 09:19

Наталья Руда Наталья Руда

Огонь полностью уничтожил заднюю часть машины

В Киеве в ночь на вторник, 11 августа, во дворе дома на улице Юности, 8 сгорел автомобиль американской марки Tesla.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев24".

По предварительной информации, автомобиль загорелся на парковке у дома, рядом с будкой охраны. Огонь с Tesla перекинулся еще на одну машину, однако ее успели оттянуть.

В результате ЧП огонь полностью уничтожил заднюю часть автомобиля. Также сообщается, что, возможно, машину подожгли неизвестные.

Ранее сообщалось, что в США кроссовер Tesla Model X потерял управление и врезался в отбойник, после чего загорелся и взорвался. К сожалению, водитель не выжил. Тем временем во Франции автомобиль Tesla Model S охватило пламя во время тест-драйва. В машине находились четыре человека, все они благополучно выбрались до того, как автомобиль сгорел дотла.

Также новости "Сегодня" писали, что на бульваре Перова в столице горели три автомобиля- Toyota, Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е. В результате ЧП Toyota сгорела дотла, а остальные авто получили значительные повреждения.

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Киев пожар Tesla

Источник: Сегодня

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