В Киеве убегавший от полицейских вор выпрыгнул из окна

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали "домушника", который влез в квартиру на улице Шалетт в Днепровском районе. Убегая от прибывших на место полицейских, мужчины выпрыгнул из окна второго этажа. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национально полиции.

"Ночью в одной из квартир на улице Шалетт в Днепровском районе Киева сработала охранная сигнализация. На место происшествия мгновенно выехал наряд полиции охраны. Во время блокирования возможных выходов из помещения правоохранители заметили, как из окна охраняемой квартиры, находящейся на втором этаже, выпрыгнул неизвестный гражданин и начал убегать. Но далеко злоумышленнику убежать не удалось. Полицейские охраны сразу же его задержали", - говорится в сообщении.

Реклама

Задержанный – 25-летний житель Сумской области. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В тренде В Украине немного похолодает: синоптики предупредили о перепаде температур и дождях

Начато уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее Киеве мужчина во время обыска его квартире, в ходе которого были найдены вещества, похожие на кокаин и экстази, оттолкнул правоохранителя, выбежал на балкон и выпрыгнул с 10 этажа. Мужчина скончался от полученных при падении травм.

Также киевлян предупредили о несовершеннолетних воришках, которые крадут у прохожих вещи прямо среди беля дня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама