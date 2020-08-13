В Киеве убили 25-летнего парня, который заступился за девушку возле кафе на Подоле

Парень стал свидетелем того, как мужчина ударил девушку по лицу

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в убийстве молодого парня, заступившегося за девушку у кафе на Подоле.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

Так, в полицию поступило сообщение, что на улице Константиновской во время конфликта 25-летний молодой человек был смертельно ранен в живот. Правоохранители выяснили обстоятельства его гибели.

"У кафе на улице находились две компании. Пострадавший стал свидетелем того, как мужчина из другой компании ударил девушку по лицу и сделал замечание. Во время выяснения отношений незнакомец ударил ножом оппонента в живот и ушел", – говорится в сообщении.

Злоумышленника, который оказался 36-летним уроженцем Винницкой области, задержали по месту жительства, при проведении обыска у него нашли вещественные доказательства, а также орудие совершения преступления. Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления и незаконное завладение транспортными средствами.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в последнее время в центре столицы часто происходят различные ЧП. Так, возле кинотеатра "Жовтень" не так давно мужчины устроили стрельбу. Также массовая драка со стрельбойпроизошла возле Бессарабского рынка.

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