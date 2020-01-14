Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

В Киеве убийца двухлетнего ребенка вышел на свободу из-за "закона Савченко"

14 января, 23:46

Мужчина находился в следственном изоляторе

/ Фото: Pixabay

В Киеве по решению суда досрочно освободили мужчину, который убил двухлетнего ребенка своей сожительницы.

Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры в Facebook.

Столичная прокуратура уже готовит апелляционную жалобу на решение Шевченковского райсуда города Киева.

В октябре 2019 он был приговорен к 10 годам за решеткой.

Далее он обратился в суд из-за отбывания им более 2/3 назначенного наказания, исходя из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, начиная с действия "закона Савченко" с 18.05.2016 года.

Наказание осужденный отбывал в ГУ "Киевский следственный изолятор".

"По мнению прокуратуры, принимая решение об условно-досрочном освобождении указанного лица, суд не дал надлежащей оценки доводам стороны защиты о том, осужденный доказал свое исправление добросовестным поведением и отношением к труду, поскольку объективных данных, подтверждающих эти обстоятельства, суд предоставлено не было", – говорится в сообщении.

Подробности дела сообщила в Facebook адвокат пострадавших Ксения Проконова.

"Узнала я об этом совершенно случайно. Ни потерпевших, ни прокуратуру области, которая вела это дело, а не приглашали. Балакирев не отсидел ни дня в тюрьме. Я не понимаю, как, если не учитывать коррупционную составляющую, могло быть принято это решение? Как можно встать на путь исправления в СИЗО? Это ведь не кража", – написала она.

"Сегодня" уже сообщали об этом деле.

"Мужчина находился в доме вместе с двухлетним сыном своей сожительницы, он был в состоянии наркотического опьянения – под действием амфетамина. Из-за того, что мальчик плакал и звал маму, преступник нанес ребенку несколько ударов руками по голове, туловищу и конечностям, причинив ему тяжкие телесные повреждения, от которых он скончался", – сообщали в прокуратуре Киевской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев суд убийство ребенок освобождение закон Савченко УДО

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видеоВласть
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемых
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемыхПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...