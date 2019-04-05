В Киеве убийцам одиноких старушек вынесли суровые приговоры

За разбойные нападения и убийства двух человек вынесли приговор мужчине и женщине

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве убийцам одиноких старушек вынесли суровые приговоры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e3/a31/5c99e3a31716c.jpg 2019-04-05T20:10:28+03:00 Происшествия За разбойные нападения и убийства двух человек вынесли приговор мужчине и женщине

В Киеве суд вынес приговор 36-летнему мужчине и 33-летней женщине, которые обвинялись в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе двух умышленных убийств и нападениях на одиноких пожилых женщин в столице.

Как сообщили в пресс-служба киевской прокуратуры, жертвами преступлений становились женщины в возрасте от 72 до 81 года. Две жертвы преступников искали работу через объявления в сети и откликнулись на предложение злоумышленников.

"В дальнейшем под надуманным предлогом им назначали встречу в безлюдной местности и грабили, при этом даже не пренебрегая попытками вырывания золотых коронок у пострадавших", – отметили в прокуратуре.

Еще одной жертвой стала пожилая женщина, которая предлагала в аренду комнату на железнодорожном вокзале Киева.

"Представляясь супругами, они сняли у 81-летней пенсионерки комнату, после чего ночью совершили ее убийство и завладели имуществом, денежными средствами и ценностями", – говорится в сообщении.

Еще одно убийство, 78-летней женщины, было совершено с целью завладеть ее деньгами и ценностями.

По результатам судебного разбирательства подсудимые были признаны виновными. Мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, а женщину ожидает 14 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в Днепропетровской области воры напали на 80-летнюю женщину прямо в ее квартире. Пенсионерку избили, украли мобильный и вынесли плазменный телевизор.

Напомним, ранее в Киеве озвучили вердикт убийце, жертвами которого стали два человека. 30-летный мужчина был приговорен к пожизненному заключению.

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