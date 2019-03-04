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В Киеве участились масштабные аварии с жертвами

Сегодня, 12:25

Самые страшные аварии в Киеве с начала марта – все подробности масштабных ДТП

Фото: А.Ракитин
В Киеве участились масштабные аварии с жертвами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cfe/747/5c7cfe7477ea1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cfe/747/5c7cfe7477ea1.jpg Происшествия Самые страшные аварии в Киеве с начала марта – все подробности масштабных ДТП

Киев лихорадит от масштабных аварий, которые происходят из-за высокой скорости и несоблюдения правил. В конце прошлой недели в ДТП попал автомобиль скорой помощи: трое погибших, четверо травмированных.

Авария с участием скорой и легковушки произошла в ночь на 1 марта на Броварском проспекте: на участке, где ведутся ремонтные работы моста Метро через Русановский пролив. Дорога в этом месте сужается, и для движения остается по одной полосе в каждую сторону.

Броварской проспект. Водитель и двое пассажиров легковушки погибли, в скорой все получили травмы. Фото: А. Ракитин

По данным полиции Киева, водитель легкового автомобиля ZAZ Vida двигался в направлении станции метро "Левобережная", выехал на встречную полосу, протаранил машину медиков (она ехала с включенными маячками. — Авт.) и зацепил Volkswagen, следовавший за скорой.

"В результате травмы различной степени тяжести получили водитель, врач, фельдшер и пациент кареты скорой. Их доставили в медицинские учреждения. А водитель и двое пассажиров ZAZ Vida от полученных травм погибли на месте", — сообщили после ДТП правоохранители.

Место аварии. Работали правоохранители, медики и спасатели. Фото: А. Ракитин

По неподтвержденным данным, в карте скорой как раз везли молодую девушку, пострадавшую в другой аварии на Лесном проспекте, — ее якобы на наземном переходе сбило авто.

АВАРИЯ С ОПЕРОМ. Продолжают гибнуть на дорогах и пешеходы. Ночью 2 марта на Голосеевском проспекте был сбит 41-летний мужчина, водитель скрылся. На месте ДТП полицейские обнаружили обломки бампера синего цвета. А вот видеокамер, которые бы зафиксировали момент смертельного происшествия, на месте не оказалось. Поэтому правоохранители просят очевидцев помочь с поисками виновника.

Голоссевский проспект. Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся. Фото: ГУ НП Киева

В этот же день утром под колесами авто Toyota погиб и пешеход в Броварах. По данным Госбюро расследований, за рулем авто находился оперуполномоченный Нацполиции.

"Автомобиль совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. С места аварии он скрылся, но впоследствии сам явился в отделение полиции", — сообщили в ГБР.

Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы.

Успели открыть весенний сезон и мотоциклисты. 1 марта на ул. Сечевых Стрельцов байк врезался в Skoda, а затем отлетел в Audi. Обошлось без жертв.

По данным КП "Центр организации дорожного движения Киева", каждую неделю в столице происходит около 800 ДТП. В них травмируются несколько десятков человек и несколько гибнут. К примеру, с 18 по 24 февраля зафиксировано 819 аварий (41 раненый, двое погибших). Неделей ранее было 844 ДТП (49 травмированных, трое погибших).

А с 25 февраля по 3 марта 2019 года в городе зафиксировано 697 дорожно-транспортных происшествий. За неделю на дорогах столицы получили ранения 29 человек, погибли четверо. Произошло 11 наездов на пешеходов, из них 4 – на пешеходных переходах. Ранены 3 мотоциклистов и 1 велосипедист.

Напомним, также в Киевепроизошло лобовое столкновение грузовик и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo. Пострадавших с травмами различной степени тяжести в срочном порядке госпитализировали в больницу.

Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.

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Тег Киев, авария, ДТП, погибший

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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