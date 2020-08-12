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В Киеве участились пожары в высотках: на Лесном массиве сгорела квартира (видео)

12 августа, 14:46

Александр Марущак Александр Марущак

ЧП произошло на улице Академика Курчатова

В Киеве, 12 августа, вспыхнул крупный пожар в жилом доме на улице Академика Курчатова 9/1, в Деснянском районе столицы.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно клубы черного дыма, вырывающегося из окон квартиры на верхнем этаже жилого дома.

Видео: KIEVMAP

Как рассказали сайту "Сегодня" в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице, в 13:10 возгорание удалось ликвидировать.

"Возгорание произошло в квартире на девятом этаже. Пожар уже ликвидирован. Обошлось без пострадавших", – рассказали в ГУ ГСЧС Киева.

Напомним, что 11 августа произошел пожар в жилом доме возле Голосеевского парка. Во время тушения пожара спасатели нашли в горевшей квартире тело погибшей женщины. Кроме того, в результате ЧП пострадал мужчина. Причину возникновения пожара будет выяснять следствие.

Кроме того, в столичной новостройке на улице Стеценко произошел серьезный пожар. Жители комплекса были эвакуированы и находились на безопасном расстоянии, а полиция перегородила проезд во двор и никого не пропускала.

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Киев пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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