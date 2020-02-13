В Киеве участковый попался на взятке в 60 тысяч гривен

Правоохранителя и его «напарника» уволили из полиции и будут судить

В Оболонский суд столицы направлен обвинительный акт в отношении бывших сотрудников Оболонского и Соломенского управлений полиции. Экс-полицейских уличили во взяточничестве, сообщает прокуратура Киева.

Так, в сентябре 2019 года участковый офицер Оболонского управления полиции задержал 22-летнюю девушку по подозрению в незаконном хранении наркотиков. За непривлечение ее к уголовной ответственности полицейский потребовал взятку в 60 тыс. гривен.

В тот же день участковый при пособничестве оперуполномоченного Соломенского УП, получил от родственников задержанной 38 тыс. гривен, как лично, так и переводом на банковскую карточку. В дальнейшем обоих правоохранителей задержали после получения второй части "откупа" – 22 тыс. гривен.

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Сейчас досудебное расследование завершено. Подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Обоих правоохранителей уже уволили из рядов Национальной полиции Украины.

Обвинительный акт направлен в Оболонский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Ранее в Харькове силовики выявили факт получения взятки подполковником, старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции Киевского ОП. В ходе досудебного расследования силовики установили, что 20 января 2020 года полицейский получил взятку: частный предприниматель передал ему 1 500 долларов, чтобы оперуполномоченный "закрыл глаза" на самовольное занятие предпринимателем земельного участка и осуществление незаконной пристройки, которую использовали для расширения площади кафе.

Также сообщалось, что в Харькове на получении очередного "транша" взятки в размере 80 тысяч гривен была задержана главный налоговый инспектор Государственной фискальной службы. Кроме того, мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

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