В Киеве умер мальчик, которого пьяный крестный избил и выбросил из окна

После ряда сложных операций в Киеве шестилетний мальчик, которого в состоянии сильного алкогольного опьянения зверски избил и выбросил в окно крестный, умер в больнице.

"Не хватает слов, чтобы описать это преступление. Ребенку провели ряд сложных операций. К сожалению, несмотря на усилия врачей, мальчик умер. Изверга, которого задержали на месте происшествия, взяли под стражу", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей страничке в Facebook.

По ее словам, в связи со смертью мальчика действия подозреваемого переквалифицировано на умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Ранее ему было сообщено подозрение в покушении на жизнь мальчика (ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины), пишет УНН.

Ранее в Днепропетровской области медики "скорой" приехали на вызов, обнаружили тело двухлетнего мальчика в синяках и ссадинах. Мать говорит, что малыш упал и ушибся. Но соседи уверены, что женщина сама поиздевалась над сыном.

Напомним, недавно в Херсоне наркозависимый мужчина до смерти избил годовалого сына своей сожительницы за то, что тот постоянно плакал, мешая ему отдыхать.

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