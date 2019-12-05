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В Киеве упала остановка общественного транспорта

5 декабря, 10:22

Как пишут в социальных сетях жители Левобережки, остановка не упала, а ее "передвинули"

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве на Левобережке конструкция остановки общественного транспорта упала на тротуар. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На Левобережке какие-то очень сильные ветры?" – говорится в паблике под опубликованными фото.

/ Фото: Киев Оперативный

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При этом в комментариях пользователи уточняют, что на самом деле остановка не упала, а ее таким образом "передвинули" коммунальщики, которые ищут порыв на теплотрассе.

Ранее сообщалось, что в пгт Козин под Киевом произошло обрушение кровли на остановке общественного транспорта. Так, крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

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транспорт Киев остановка

Источник: Сегодня

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