В Киеве упавший с моста камень разбил легковушку: фото

У автомобиля повреждено лобовое стекло. К счастью, водитель не пострадал

В Киеве "устал" очередной мост, в частности, часть моста на Оболони упала на лобовое стекло машины. Об этом сообщается в Telegram-канале "Автомобилист".

"Г. Киев. Ехал по улице Луговой, мост по Богатырской в сторону Вышгорода. На стекло машины упал кусок моста – камень", - говорится в сообщении.

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Также в сети опубликованы фото поврежденного автомобиля.

Напомним, в начале августа в Киеве обрушилась часть пешеходного Паркового моста через Днепр.

Также сообщалось о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

При этом несколько раз стекло трескалось на полу моста.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об аварийном состоянии моста Патона. "Сегодня" специально прогулялись по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева.

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