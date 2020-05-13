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В Киеве "устал" еще один путепровод: рухнули конструкции (видео)

13 мая, 15:37

Александр Марущак

Инцидент произошел на улице Новоконстантиновской

В Киеве в среду, 13 мая, произошло масштабное ЧП. На улице Новоконстантиновской обрушилось пешеходное ограждение. Массивная металлическая конструкция длинной в несколько десятков метров упала на газон и проезжую часть. Благо, во время падения глыбы из металла никто из людей и автомобилей не пострадал.

Упавший забор находился вдоль подъема на путепровод в сторону Оболони. Сейчас на месте работают сотрудники дорожно-эксплуатационного участка.

Почему произошло обрушение, в коммунальной корпорации "Киевавтодор" как раз выясняют. Возможно, кусок забора отвалился в результате ДТП, но на месте нет поврежденной техники.

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Скорее всего, обрушение произошло из-за ветхости металла.

"Этот путепровод давно требует ремонта. И стоит в планах нашего предприятия на обновление. Причины падения конструкций – выясняем", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая в прошлом году. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

При этом несколько раз стекло трескалось на полу моста.

Ранее также сообщалось об аварийном состоянии моста Патона. "Сегодня" специально прогулялись по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева.

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Киев обрушение путепровод

Источник: Сегодня

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