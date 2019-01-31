В Киеве уволенный сотрудник ограбил кофейню
Из кассы мужчина украл около 10 тысяч гривен, его тут же задержали
На проспекте Бажана в Дарницком районе Киева спецназовцы задержали мужчину за ограбление своего бывшего места работы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
Выяснилось, что злоумышленник украл из кассы около 10 тысяч гривен. Полицейские увидели, как мужчина выбежал из киоска с кофе. Спецназовцы быстро догнали подозрительного мужчину и узнали, что он ограбил киоск по продаже кофейных напитков.
Злоумышленник ранее работал в этом киоске, а после увольнения решил украсть выручку. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, накануне мы писали, что обиженный консультант инсценировал разбойное нападение на магазин одежды в Киеве. Мужчина с двумя сообщниками украл из кассы 21 тысячу гривен.
Кроме того, мы сообщали о всплеске бандитизма в Киеве. Правоохранители рассказали, что за сутки происходит более 200 преступлений. Наиболее распространены кражи и разбойные нападения.
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