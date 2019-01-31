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В Киеве уволенный сотрудник ограбил кофейню

31 января, 13:45

Из кассы мужчина украл около 10 тысяч гривен, его тут же задержали

В Киеве уволенный сотрудник ограбил кофейню //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2df/a23/5c52dfa231e99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2df/a23/5c52dfa231e99.jpg Происшествия Из кассы мужчина украл около 10 тысяч гривен, его тут же задержали

На проспекте Бажана в Дарницком районе Киева спецназовцы задержали мужчину за ограбление своего бывшего места работы. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Выяснилось, что злоумышленник украл из кассы около 10 тысяч гривен. Полицейские увидели, как мужчина выбежал из киоска с кофе. Спецназовцы быстро догнали подозрительного мужчину и узнали, что он ограбил киоск по продаже кофейных напитков.

Злоумышленник ранее работал в этом киоске, а после увольнения решил украсть выручку. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигуранта задержали, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, накануне мы писали, что обиженный консультант инсценировал разбойное нападение на магазин одежды в Киеве. Мужчина с двумя сообщниками украл из кассы 21 тысячу гривен.

Кроме того, мы сообщали о всплеске бандитизма в Киеве. Правоохранители рассказали, что за сутки происходит более 200 преступлений. Наиболее распространены кражи и разбойные нападения.

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Тег кража, ограбление, нападение, касса, выручка, Полиция Киева, Дарница

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